Venditti, torna Sotto il segno dei pesci

ROMA, 5 SET - Il 21 settembre uscirà 'Sotto il segno dei pesci - 40° anniversario" (Universal Music), una riedizione dello storico album di Antonello Venditti, anticipato dal brano inedito 'Sfiga', in radio e nei negozi digitali da venerdì 7 settembre. 'Sotto il segno dei pesci - 40° anniversario' uscirà nelle versioni doppio cd, vinile e box super deluxe. Il 23 settembre sarà poi la volta di 'Sotto il segno dei pesci 2018', il concerto di Venditti all'Arena di Verona per celebrare i 40 anni di uno degli album che hanno fatto la storia della musica italiana, già sold out. Inoltre il 21 (sold out) e 22 dicembre il cantautore porterà 'Sotto il segno dei pesci' a Roma, al Palalottomatica.