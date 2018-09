Ornella Muti, voglio cittadinanza russa

MOSCA, 5 SET - Ornella Muti vuole avere la cittadinanza russa. Lo racconta l'attrice stessa alla governativa Russiskaya Gazetta, precisando che non si tratta di "un capriccio". "Io capisco la Russia, le sono grata e sono fiera di stare qui", ha dichiarato Muti nell'intervista, ricordando che i suoi avi erano di San Pietroburgo. "I tg italiani raccontano una Russia diversa da quella che vedo con i miei occhi", prosegue l'attrice (che ha acquistato una casa nel centro di Mosca ed è impegnata in diversi progetti culturali). Non è la prima volta che Ornella Muti dichiara di voler prendere la cittadinanza russa (cosa peraltro difficilissima per gli stranieri, a meno d'intercessioni da parte delle 'alte sfere').