Torna la Celebrity Fight Night

FIRENZE, 4 SET - Catherine Deneuve e Carla Fracci sono due dei superospiti confermati alla quinta edizione della 'Celebrity Fight Night in Italy', l'evento charity promosso da Andrea Bocelli che prende il via ufficialmente mercoledì 5 settembre. La nota maratona charity, che ha come beneficiari la Andrea Bocelli Foundation e il Mohammad Ali Parkinson Center, prevede cinque giorni in cui circa 200 donatori filantropi, provenienti da ogni parte del mondo, vengono coinvolti in un viaggio charity tra Firenze e Verona, dove, nella cornice dell'Arena, l'8 settembre si svolgerà la serata culmine del viaggio, 'La notte di Andrea Bocelli', un grande concerto d'opera, presentato da Milly Carlucci, trasmesso in prima serata su Rai1 il giorno successivo. Le star saranno insieme per sostenere l'azione della Andrea Bocelli Foundation. Dopo la realizzazione della scuola 'Giacomo Leopardi' di Sarnano, in provincia di Macerata la Fondazione ha deciso di realizzare un nuovo edificio con il medesimo approccio nel comune di Muccia.