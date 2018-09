A Milano torna l'educational della Verdi

MILANO, 4 SET - Non è el sistema Abreu che in Venezuela ha creato 300 orchestre e coinvolge 100 mila giovani nei cori, ma il progetto 'educational' dell'orchestra Verdi di Milano, che torna (aumentata) anche per questa stagione, riesce comunque a coinvolgere decine di migliaia di persone, bambini e non solo, per avvicinarli alla musica. La stima dello scorso anno è di 35 mila. L'inizio è stato nel 1999 con l'ideazione di Crescendo in musica, una stagione di concerti con un programma fatto apposta per grandi e piccoli, che quest'anno festeggia la ventesima edizione. Poi si sono inserite le compagini giovanili: il coro di voci bianche e i Giovani della Verdi. Ma laVerdi non dimentica gli adulti: per loro sono nate l'orchestra 'laVerdi per tutti' e il 'coro degli stonati'. In particolare i corsi per stonati hanno avuto un tale successo che, da cinque, quest'anno diventeranno sette per riuscire ad accontentare le centinaia di richieste che arrivano.