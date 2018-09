Festa 30 anni 'Caruso Pascoski' di Nuti

FIRENZE, 4 SET - Il sorriso dolceamaro di Francesco Nuti nei panni dello psicoanalista Caruso Pascoski torna a incantare a 30 anni dall'uscita del film del regista e attore toscano. L'11 settembre piazza del Carmine a Firenze ospiterà una festa per il compleanno di 'Caruso Pascoski di padre polacco', pellicola che sarà proiettata su un maxischermo. L'evento, a ingresso libero, oltre che essere un'occasione, spiegano gli organizzatori, per rivedere suggestivi scorci fiorentini che fanno da sfondo alla storia e ripassare alcune celebri battute-tormentone del film (come "La mortadella è comunista"), vuole anche rappresentare un modo per far arrivare a Nuti "tutto il calore del pubblico e delle persone a lui più care": tra gli ospiti della serata annunciati la figlia Ginevra Nuti con la madre, l'attrice Annamaria Malipiero, Athina Cenci, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi, Antonio Petrocelli, Ugo Chiti, Maurizio Frittelli e Sabrina Ferilli.