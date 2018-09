Una mostra omaggio a Fausto Pirandello

ANTICOLI CORRADO (Rm), 4 SET - C'è tutta l'evoluzione pittorica di Fausto Pirandello (Roma 1899 - 1975), dal tonalismo all'astrazione della maturità, tra nudi, paesaggi e mature morte, nella mostra "Fausto Pirandello e il cenacolo di Anticoli Corrado", con cui il Civico Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado rende omaggio al grande artista novecentesco. Allestita dal 9 settembre al 9 dicembre e a cura di Manuel Carrera, la mostra vuole ricordare anche il figlio del pittore Pierluigi, cittadino onorario del borgo laziale recentemente scomparso, che Fausto ebbe dalla moglie Pompilia D'Aprile, celebre modella anticolana. Accanto alle opere di Pirandello (alcune delle quali inedite, in cui appaiono come modelli la moglie e il figlio), l'esposizione presenta i lavori di altri pittori che come lui si lasciarono rapire dal fascino in stile Grand Tour di Anticoli Corrado tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento, come Felice Carena, Emanuele Cavalli e Giuseppe Capogrossi.