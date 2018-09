Nemes, racconto suicidio Europa del '900

VENEZIA, 3 SET - 'Sunset' di Lászlo Nemes, in concorso a Venezia, è un film dall'anima volutamente oscura, anticipatrice. L'autore de 'Il Figlio di Saul' (Oscar come miglior film straniero) parte da una storia di inizi secolo a Budapest 1913, nel cuore dell'Europa, con protagonista la giovane Irisz Leiter, ma solo "per raccontare una civiltà che si trova davanti a un bivio". In 'Sunset', in sala in Italia con Movie Inspired, la protagonista Irisz (Susanne Wuest) arriva nella capitale ungherese inseguendo il sogno di diventare modista nella prestigiosa cappelleria dei suoi defunti genitori: i Leiter. Giunta al negozio, inizialmente viene allontanata dal nuovo proprietario, Oszkár Brill. Improvvisamente un uomo si presenta a Irisz, rivelandole che ha un fratello: Kálmán Leiter. La donna inizia così a seguire le sue tracce. "Un secolo fa l'Europa si suicidò - dice Nemes -. Questo suicidio resta un mistero ancora oggi. Come se una civiltà al suo apogeo avesse già prodotto il veleno che l'avrebbe distrutta".