Guaccero, a Detto fatto da mamma single

MILANO, 3 SET - "Questo è un momento di grande cambiamento nella mia vita, ci sono la gioia e la curiosità di misurarmi con qualcosa di nuovo, l'orgoglio di entrare nelle case degli italiani, ma la parola più giusta è felicità". Lo ha detto l'attrice Bianca Guaccero che dal 10 settembre sarà su Rai2 con il programma 'Detto fatto', in onda dal lunedì al venerdì alle 14, subentrando a Caterina Balivo. "Qui viene premiata la creatività e mi sento privilegiata di far parte di questa squadra per la quale metto a disposizione la mia esperienza di attrice ma anche a livello fattivo - ha aggiunto - Sono una mamma single, quindi dimostrerò come mi sono dovuta adattare a questa mia situazione anche nella vita di tutti i giorni". Formula consolidata, confermati quasi tutti i protagonisti, a partire da Giovanni Ciacci, tra le new entry del programma Jo Squillo e Filippo Nardi.