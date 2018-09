Matt Smith è Charles Manson

VENEZIA, 3 SET - Figlio dei fiori votato al male, musicista fallito, mente diabolica, uomo psicopatico, frustrato e ossessionato dal delirio d'onnipotenza, ma anche essere carismatico, capace di individuare i punti deboli di ragazzi e ragazze plagiandoli al punto da farli diventare macchine per uccidere. E' Charles Manson nell'interpretazione che ne dà l'ex Doctor Who e il principe Filippo di The Crown, Matt Smith, in 'Charlie Says' di Mary Harron, presentato a Orizzonti a Venezia. Il film si concentra sulle tre adepte della Manson Family Leslie "Lulu" Van Houten (Hannah Murray), Patricia "Katie" Krenwinkle (Sosie Bacon) e Susan "Sadie" Atkins (Marianne Rendon), corresponsabili di furti e omicidi ordinati da "Charlie", compreso l'eccidio in casa di Roman Polanski, nel quale morì anche la moglie del regista, Sharon Tate, che era incinta. "Non è stato facile interpretare Charles Manson", ha detto a Larry King Live Matt Smith, che avrà anche un ruolo di primo piano ancora top secret nel nuovo capitolo di Star Wars.