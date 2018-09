Sottile, con speciale Prima dell'Alba

ROMA, 3 SET - Salvo Sottile, l'uomo che si divide tra la notte e il buon mattino, torna a raccontare cosa accade in Italia con Prima dell'alba, il format Stand by Me. Il giornalista siciliano - confermato anche alla guida di Mi manda Raitre - proporrà su Rai3 con una nuova stagione del suo programma di inchieste notturne, che per l'occasione godrà di una speciale vetrina in prime time mercoledì 5 settembre alle ore 21.15 per una sera, prima di ripartire con il tradizionale ciclo in seconda serata alle 23,10 al lunedì (di seguito a Presa Diretta). "Andremo ancora alla ricerca di storie curiose che parlano di lavoro, di trasgressione, di divertimento o di solitudine". Per lo speciale dribbleremo dai vacanzieri della Sardegna, a Rimini, per immergerci, incontreremo Cristina D'avena, ci occuperemo del Caporalato, senza poter ovviamente dimenticare la tragedia che ha sconvolto l'estate quella del ponte Morandi di Genova ma anche i genovesi sfollati dalle loro case. Ma avremo anche un occhio per le buche di Roma"