Verdone e Cortellesi vincono i Kineo

VENEZIA, 3 SET - Donato Carrisi per il miglior film drammatico, La ragazza nella nebbia, e il suo protagonista Alessio Boni, Riccardo Milani per Come un gatto in tangenziale, Paola Cortellesi (Tributo ad honorem alla miglior attrice), Carlo Verdone (miglior regia per Una benedetta follia) e la sua protagonista Ilenia Pastorelli, Matteo Garrone (premio Pubblico e critica per Dogman), Gianmarco Tognazzi (A casa tutti bene) e Matilda de Angelis (Il premio) come migliori attori non protagonisti, sono fra i vincitori dell'edizione 2018 dei premio Kineo - Diamanti al Cinema, consegnati al Lido. "Quest'anno siamo a 50 anni dal '68, anno di cambiamento con protagonisti i ragazzi, così abbiamo pensato di dedicare proprio ai giovani grande spazio" dice l'ideatrice del riconoscimento Rosetta Sannelli. Fra i talenti emergenti premiati Beatrice Arnera (Kineo Csc e Ferragamo Parfums - Giovane promessa del cinema italiano), Annabel Scholey (premio Best International Tv series e Kineo Csc e Ferragamo Parfums).