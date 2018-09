Bahrami e Rea portano Bach in Asia

MILANO, 3 SET - Sarà il 7 settembre alla Mahidol University di Bangkok, in Thailandia, la prima tappa della tournée in Estremo Oriente di Ramin Bahrami e Danilo Rea, che, da quando nel 2017 hanno pubblicato il loro 'Bach is in the air', mescolando classica e jazz, non hanno mai smesso di suonare insieme, senza rinunciare comunque alla loro ben avviata carriera di solisti. Questa unione fra pianoforte classico (Bahrami è uno dei maggiori interpreti di Bach) e jazz adesso sbarca quindi in Asia. Dopo la Thailandia la tournée dei due pianisti prevede due tappe in Cina (a Pechino nella sala concerti della città proibita) e tre in Giappone.