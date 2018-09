Incassi, in testa Hotel Transylvania 3

ROMA, 3 SET - Sono i simpatici vampiri in crociera di Hotel Transylvania 3, di Genndy Tartakovsky, a dominare la classifica degli incassi nei cinema italiani. Il conte Dracula e i suoi amici, la figlia Mavis, Frank con consorte, il lupo mannaro e i suoi piccoli, l'Uomo Invisibile, la Mummia e il gelatinoso Blobby, incassano 2.304.150 euro, 8.676.543 in due settimane. Nei tre gradini successivi seguono tre new entry: Mission: Impossible - Fallout con 1.910.430 euro (2.276.512), Resta con Me con 1.019.276 euro (1.315.846) e Ritorno al Bosco dei 100 Acri con 649.572 euro. Al quinto posto Come ti divento bella con 522.637 euro (1.694.742), seguito da Ant-man and the Wasp (2) con 396.196 euro (4.469.134) Shark - Il primo squalo con 258.579 euro (4.782.175). All'ottavo gradino debutta Mary Shelley - Un amore immortale (173.316). Chiudono Phoenix in Don't Worry che entra nella top ten con 130.565 euro (148.589) e la La settima musa con 83.281 (457.153). Totale incassi 7.758.797 euro, -8,35% rispetto al 2017 (8.465.290).