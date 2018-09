udiard, Sisters Brothers è fiaba western

VENEZIA, 2 SET - 'The Sisters Brothers' di Jacques Audiard è un western dark europeo molto poliglotta: batte bandiera francese, è tratto dall'omonimo romanzo del canadese Patrick DeWitt ambientato nell'Oregon nel 1850 ed, infine, è girato tra Spagna e Romania. Con un titolo che gioca sull'ossimoro, il film molto applaudito stamani alla prima stampa, si può definire un western della fratellanza, non privo di sentimenti, introspezione e dialoghi e con un cast all star: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed. Ci tiene a dire oggi al Lido il regista Palma d'Oro con Dheepan nel 2015:''Non considero questo lavoro un western. Il fatto è che appena ho letto il libro di DeWitt ne sono rimasto entusiasta, ma non ho mai pensato di trattarlo come un western, casomai lo definirei più una fiaba o un romanzo di formazione''. Il film racconta dei fratelli Charlie (Joaquin Phoenix) ed Eli Sisters(John C. Reilly) capaci di usare la pistola nel bene e nel male.