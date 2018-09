Ministro del 'Vajont', storia di Sedati

CAMPOBASSO, 2 SET - Più volte Ministro e Sottosegretario, ininterrottamente in Parlamento dal 1948 al 1984 con la Dc, sindaco di Riccia (Campobasso) e Alto commissario per il Vajont. La figura dell'onorevole Giacomo Sedati (Lanciano 1921-Roma 1984), è raccontata nel libro 'Giacomo Sedati, il Ministro della ricostruzione' (Edizioni Dell'Orso) di Massimiliano Marzillo che verrà presentato al Circolo Sannitico di Campobasso il 5 settembre alle 18. L'iniziativa è promossa dalla 'Sipbc onlus' Molise. Nel libro, realizzato grazie ad un lavoro di ricerca in quattro archivi, tra cui quello fotografico dell'ANSA e dell'Istituto "Luigi Sturzo" di Roma, emergono anche aspetti ancora poco conosciuti legati all'attività del parlamentare e arrivano ulteriori conferme sulle sue capacità mediatorie, la sua spiccata moralità e la propensione nell'anticipare temi ancora oggi di stretta attualità quali le elezioni primarie, il sistema maggioritario, l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni, l'Unione Europea.