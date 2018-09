Mike Leigh, democrazia è ciò che serve

VENEZIA, 2 SET - C'è un anniversario da ricordare, 200 anni, ma la data del 16 agosto 1819 quando un pacifico raduno a St Peter's Field a Manchester, allora nel pieno sviluppo industriale capitalistico, di 60 mila persone che chiedevano il suffragio universale venne spazzato via dalla cavalleria e dagli Ussari della Corona inglese è per la storia un punto fondamentale nella definizione della democrazia. E' al il grande affresco d'epoca dell'Inghilterra post Waterloo che con Peterloo il regista Mike Leigh porta in concorso a Venezia. "La parola democrazia, rappresentanza, voce del popolo, differenza di classe sono temi quanto mai rilevanti. Ogni giorno ci si pongono davanti. I film lasciano sempre cose a cui pensare: il massacro di Peterloo ci ricorda cosa c'è all'origine della democrazia, quali sono i fondamenti della politica e infine della libertà di pensiero", ha detto Mike Leigh applaudito dalla stampa. Il 75enne grande regista ha sottolineato però che "Peterloo non è affatto un film nostalgico".