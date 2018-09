Ferrari, poeta grazie a tata Ersilia

SENEGHE (ORISTANO), 1 SET - "Il dialetto in poesia ha una grande valenza, la rende più viva, espressiva, fresca, autentica". Lo afferma il poeta di Pavia Davide Ferrari, tra i protagonisti a Seneghe, in provincia di Oristano, del 14/o 'Cabudanne de sos poetas', organizzato da Pedra Sonadora. "Si dice che i dialetti siano morti, niente di più lontano dalla verità - spiega Ferrari - le lingue dialettali sono una fonte inesauribile di nuovi vocaboli, sono molto più vitali dell'italiano". Il festival internazionale per quattro giorni fa risuonare le voci di poeti, scienziati e artisti sardi, italiani, europei tra piazze, vicoli, antichi frantoi, sagrati di chiese e case del paese rurale alle pendici del Montiferru. Un ricco cartellone allestito dal direttore artistico Luca Manunza e un filo rosso: il dialogo tra poesia e scienza. Tra gli ospiti Donatella Bisutti, Serge Pey, Marcu Biancarelli, Paola Zannoner,Matteo Razzini, Guido Cupani, Lula Pena, Franc Ducros, Rossella Panarese, Marco Motta, Gian Mario Villalta