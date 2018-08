Venezia: Lady Gaga con abito piume rosa

VENEZIA, 31 AGO - Un ampio vestito in piume rosa, capelli biondo platino raccolti e gran sorriso: così una raggiante Lady Gaga ha percorso sotto la pioggia il red carpet della Mostra del cinema di Venezia per la proiezione ufficiale del film di cui è protagonista, A star is born, che debutta fuori concorso al Lido. All'arrivo sul tappeto rosso, il suo regista e coprotagonista, Bradley Cooper, in smoking, l'ha aiutata a scendere dall'auto, lei gli ha sistemato il papillon, per poi avviarsi insieme, tenendosi per mano. La cantante e attrice ha rifiutato l'ombrello per andare a salutare i tanti fans assiepati da stamattina lungo le transenne, fermandosi a lungo con loro per firmare autografi e fare foto.