Eminem, a sorpresa nuovo album Kamikaze

ROMA, 31 AGO - Annunciato questa notte con una diretta Instagram, arriva a sorpresa il nuovo inedito album di Eminem. "Kamikaze", questo il titolo del disco prodotto da DR DRE e Eminem, segue l'uscita del suo ultimo disco "Revival". Contiene 13 nuovi brani tra cui la traccia scritta per la colonna sonora di Venom (il nuovo film della Marvel ispirato all'antagonista di Spider Man) e i featuring con Royce 5'9″, Joyce Lucas e Jessie Reyez. Il rapper di Detroit, inserito da Rolling Stone USA tra i 100 migliori artisti di tutti i tempi, ha all'attivo oltre 250 milioni di dischi venduti nel mondo e 15 Grammy Awards in bella mostra sulla libreria di casa. E vanta anche un Oscar per la colonna sonora del film "8 mile".(ANSA)