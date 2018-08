Mantova, Flanagan e senzatetto Celestini

ROMA, 30 AGO - Il ritorno dello scrittore Booker Prize 2014 Richard Flanagan con 'Prima persona' (Bompiani). Le biografie di Ascanio Celestini a partire dai manichini creati dall'artista Giovanni Albanese ne 'L'armata dei senzatetto' (Contrasto), un libro speciale in cui si cercano di trovare nuove forme di rappresentazione per le storie dei migranti. E lo scrittore delle classi popolari nigeriane A.Igoni Barrett. Si apre il 5 settembre all'insegna della letteratura senza confini il Festivaletteratura di Mantova 2018 che sarà chiuso il 9 settembre dalla scrittrice americana di origine turca Elif Batuman e il suo 'L'idiota', in uscita per Einaudi. Aperte dal 29 agosto le biglietterie, l'inaugurazione sarà preceduta da un'anteprima, il 1 settembre al Teatro Sociale, con l'ex capo di Stato uruguaiano José "Pepe" Mujica, in un incontro, in collaborazione con Comune di Mantova e Gruppo Lumi. Tra i big mancheranno "per motivi di salute" Dario Argento, previsto il 6 settembre, e Nicole Krauss, attesa il 7 settembre.