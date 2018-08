Muse, 9/11 esce album Simulation Theory

ROMA, 30 AGO - Il 9 novembre uscirà 'Simulation Theory' (Warner Music), ottavo album in studio dei Muse. Gli undici brani che compongono il nuovo album sono stati prodotti dalla band, insieme a diversi produttori rinomati tra i quali Rich Costey, Mike Elizondo, Shellback e Timbaland. Ogni canzone dell'album sarà accompagnata da un video. I singoli Something Human, Thought Contagion e Dig Down, come anche il nuovissimo The Dark Side sono tutti disponibili come download con il pre-order dell'album. Simulation Theory, che sarà pubblicato in tre formati: Standard (11 brani), Deluxe (16 brani) e Super Deluxe (21 brani), segue Drones, pubblicato nel 2015 e Disco d'Oro in Italia. Da allora, l'acclamato trio è stato in tour praticamente ovunque, portando il 'Drones World Tour' in ogni angolo della terra. Il concerto è stato ripreso e distribuito nei cinema a luglio.