Burning Man, 70 mila in deserto Nevada

TRIESTE, 30 AGO - Sono quasi 70 mila le persone che stanno partecipando al 32/o Burning Man, il festival che si svolge ogni anno a Black Rock, nel deserto del Nevada (Usa), esperimento di comunità-accampamento che ha creato le radici culturali per la Silicon Valley dove da sempre partecipano i fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, il presidente di Alphabet, Eric Schimdt, il proprietario di Tesla Elon Musk, e anche Mark Zuckerberg, oltre ai creatori di Reddit, Uber e Dropbox. Il festival è nato nel 1986 ed è dedicato ad arti visive, performance, mostre, danza e tecnologia che i partecipanti possono liberamente fare, senza un programma, e si svolge in una spianata deserta dove non si può acquistare nulla tranne acqua e caffè; tutto il resto si baratta. Per partecipare occorre pagare un biglietto il cui costo è di poco meno di 400 dollari, somma alla quale occorre aggiungerne altri 80 per l'auto. Il nome deriva dal rituale dell'incendio di un fantoccio di legno il sabato sera.