Concerti gratis per ricordare Pavarotti

MODENA, 30 AGO - A undici anni dalla scomparsa, il 6 settembre 2007, Modena rende omaggio a Luciano Pavarotti con tre concerti. Appuntamenti che si terranno al teatro comunale e che saranno nel segno di Gioacchino Rossini, di cui quest'anno si celebra il 150/o anniversario della morte. Il 5 settembre l'orchestra Filarmonica Italiana (diretta da Gianluigi Gelmetti) eseguirà lo 'Stabat Mater'. Il 6 settembre Stefano Bollani, al pianoforte, accompagnerà alcune tra le più celebri arie rossiniane (Gazza Ladra, Il Barbiere di Siviglia, Guglielmo Tell) che furono interpretate dal Maestro. Il terzo, infine, andrà in scena sempre a Modena il 12 ottobre, quando gli allievi di Mirella Freni e Raina Kabaivanska saranno protagonisti, accompagnati dall'Orchestra Giovanile della via Emilia. Tutte e tre le serate sono ad ingresso gratuito e rientrano nel programma di 'Modena città del Belcanto', promosso dal Comune di Modena, dalla Fondazione Cassa di Risparmio modenese, dal teatro comunale e dall'Istituto Musicale 'Vecchi-Tonelli'.