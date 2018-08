Slittano lavori statue ponte S. Trinita

FIRENZE, 30 AGO - Slitta al 24 settembre l'inizio dei lavori di restauro delle quattro statue di ponte Santa Trinita. Il rinvio, circa un mese, si è reso necessario per evitare la concomitanza con le riprese del film Six Underground. Il via libera al restauro era arrivato nei giorni scorsi grazie alla stipula di una convenzione tra il Comune di Firenze e l'associazione 'Noi per Firenze' che riunisce residenti e commercianti del centro storico. La parte operativa sarà a cura dell'istituto Lorenzo de' Medici. I lavori dovrebbero durare sei mesi, con l'impiego di tecnologie innovative come le nanocalci.