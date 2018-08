60 anni Jacko, maxi festa a Las Vegas

NEW YORK, 28 AGO - Il 29 agosto Michael Jackson avrebbe compiuto 60 anni. The King of Pop era nato il 29 agosto del 1958 ma la sua vita purtroppo è stata stroncata quasi 10 anni fa, il 25 giugno del 2009, a Los Angeles in seguito ad un attacco cardiaco provocato da un'intossicazione da propofol, un farmaco anestetico che avrebbe dovuto aiutarlo a dormire. Michael non c'è più, ma il ricordo di lui non si è mai spento e continua a vivere nella sua eredità musicale. Diverse le celebrazioni che si terranno in Usa il 29 agosto, ma la festa più grande si terrà a Las Vegas dove la famiglia ha chiamato a raccolta i fan di tutto il mondo per il 'Michael Jackson Diamond Birthday Celebration'. La festa inizierà con la performance di Cinque du Soleil 'Michael Jackson One', con acrobazie e suon di musica sulle note dei brani piu' famosi della popstar, tra cui "Thriller", "Bad", "Billie Jean", "Smooth Criminal", "Beat It". A Las Vegas ci saranno anche i figli Paris e Prince e i fratelli Jackie, Marlon e Tito.