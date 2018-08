Festival Cinema Rurale nei Sibillini

FERMO, 28 AGO - Sabato 1 settembre "Corto e Fieno" Festival del cinema rurale sarà per la prima volta ospite del Comune di Santa Vittoria in Matenano (Fermo), all'ombra dei Monti Sibillini. Obiettivo del Festival è indagare, attraverso i modi e le forme del cinema, la persistenza del rurale nella società contemporanea; lo scopo è quello di raccogliere testimonianze dal mondo rurale e di promuovere un recupero delle tradizioni della terra in chiave innovativa, attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni. "'Corto e Fieno' non vuole essere apocalittico o nostalgico - spiegano gli organizzatori -, non rimpiange l'esistenza bucolica dei tempi passati e non demonizza la vita moderna; riflette sulla dialettica tra ruralità e progresso, esplorandone le implicazioni virtuose e viziose, evidenziandone i conflitti e soppesando le possibili soluzioni". Le proiezioni in programma dalle 17 al Teatro del Leone sono a ingresso è libero. Sullo schermo i lavori di registi italiani, spagnoli, ucraini, cechi, svizzeri e francesi.