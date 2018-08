Venezia: in mostra anche realtà virtuale

VENEZIA, 28 AGO - In mezzo alla laguna di fronte al Lido, nell'isola del Lazzaretto Vecchio, la Biennale di Venezia, alla vigilia della Mostra del Cinema, apre un nuovo capitolo del suo rapporto con la realtà virtuale, in una dimensione che unisce arti ed espressioni, dal cartone animato all'immersione nello spazio. Forte dell'esperienza dello scorso anno, con una prima edizione che ha richiamato oltre 17mila visitatori, è stata presentata la sezione "Venice Virtual Reality", aperta da domani fino all'8 settembre. Presenti 40 progetti, di cui 30 in concorso, frutto di una selezione su quasi 400 proposte maturate nel campo del virtuale come espressione d'arte attiva in ogni angolo del mondo. Lavori su tematiche molte delle quali ancorate alla realtà - dal femminismo all'immigrazione, dalla colonizzazione dello spazio, al mondo della moda - ma che, una volta indossati i visori, determinano nello spettatore una stretta e innovativa interrelazione spazio-tempo con l'opera.