Domenica il finale di Radio Bruno Estate

(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - Sarà ancora Piazza Maggiore, per il terzo anno consecutivo, ad ospitare il concerto finale della kermesse 'Radio Bruno Estate', tappa conclusiva dello spettacolo musicale che ha toccato Cesenatico - da dove è partito -, Mantova, Cremona e Carpi. L'appuntamento, a ingresso gratuito, è in programma domenica prossima 2 settembre e vedrà alternarsi tanti artisti che hanno segnato gli ultimi anni della musica italiana e internazionale. In scena, a partire dalle 20 quando salirà sul palco Noemi, un cast d'eccezione composto J-Ax e Benji e Fede, The Kolors, Le Vibrazioni, Annalisa e Dodi Battaglia oltre a Shade, Emis Killa, Elodie e la star internazionale Alice Merton. A chiudere la serata, entro la Mezzanotte, le note e il dj-set di Gabry Ponte. Per lo spettacolo, sulla base della 'Circolare Gabrielli' ci saranno ingressi filtrati e una capienza limitata.