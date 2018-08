"Editoria&Giardini", botanica da leggere

ROMA, 27 AGO - Torna dal 1 al 9 settembre la rassegna biennale del Comune di Verbania "Editoria & Giardini", giunta alla XIV edizione. Come da tradizione ci sarà il "Salone del Libro", l'unico interamente dedicato al giardino con oltre 3.000 titoli italiani e stranieri, provenienti da circa 450 editori che presentano il giardino nei suoi vari aspetti: dalla botanica all'architettura, dalla fotografia all'arte, dalla storia alla letteratura. Una sezione speciale è dedicata al tema dell'edizione di quest'anno: il giardino dell'acqua. Una scelta che è un vero e proprio elogio dell'acqua, per farla meglio conoscere nel contesto dei giardini storici e moderni, nel pianeta dei libri e della ricerca, sotto il profilo naturale e paesaggistico, per svelarne alcuni aspetti ancora poco noti. Ed è per questo motivo che nelle sale di Villa Giulia a Verbania Pallanza, sarà ospitata un'istallazione galleggiante di ispirazione barocca, realizzata in collaborazione con l'Ente Giardini Botanici Villa Taranto.