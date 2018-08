Venezia: Cortellesi prima donna Powerlist Ciak

Per la prima volta una donna, l'attrice e autrice Paola Cortellesi, è in testa alla Power List 2018 di Ciak, la classifica dei talents che contano nel cinema italiano che verrà presentata domani al Lido alla vigilia della 75/ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Con al secondo e terzo posto Paolo Sorrentino e Luca Guadagnino, la lista completa di Ciak in edicola da mercoledì, premia la Cortellesi, in coppia con il marito regista Riccardo Milani nella sezione Talents, un risultato ottenuto anche grazie al successo al box office della commedia Come un gatto in tangenziale, il film italiano più visto della stagione con più di 9,5 milioni di euro. Nella classifica del mensile CIAK e del giornale specializzato Box Office poi altre cinque donne: Claudia Gerini(11/ma); Alba e Alice Rohrwacher (15/me); Jasmine Trinca (16/ma), premiata a Cannes per Fortunata, e Valeria Golino(25/ma) a Berlino con Figlia di Laura Bispuri e sulla Croisette per il suo film da regista Euforia. Tornano poi in classifica molti autori italiani che quest'anno hanno coniugato buon esito al box office e premi importanti, come Gabriele Muccino (4) con A casa tutti bene; Matteo Garrone(7) con Dogman premiato al Festival di Cannes per il miglior attore e Ferzan Ozpetek (9) con Napoli velata, Paolo Genovese (10) con The Place. Esordio in classifica per i Manetti Bros(12/mi) grazie al successo di Ammore e malavita, Pierfrancesco Favino(14), Salvatore Esposito (23) e Stefano Sollima (24). Tra le conferme Carlo Verdone (12), Antonio Albanese (13), Paolo Virzì(17); Alessandro Gassmann (18), Stefano Accorsi (19), Alessandro Borghi (20), Marco Giallini(21) e Valerio Mastandrea(22).