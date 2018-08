X Factor, Ferrari, il palco respira

ROMA, 27 AGO - "Luca Tommassini ha portato un linguaggio internazionale nella tv italiana, una capacità che hanno davvero in pochissimi. Lo stimo molto per questo. Oltre ad avere una grandissima esperienza, i suoi punti di riferimento sono tutt'altro che scontati, anche se non abbiamo gli stessi gusti: lui ha caratterizzato X Factor con un mondo che gli appartiene molto, riconducibile al pop anni '90 e primi Duemila. Io cerco un immaginario più attuale". Simone Ferrari, nuovo direttore artistico dopo 10 anni di era Tommassini, ha le idee chiare: 31 anni, più giovane regista della storia a vantare la realizzazione di una cerimonia olimpica (in Turkmenistan, per i Giochi d'Asia), nel numero di GQ in edicola, racconta il futuro del programma (le selezioni su Sky Uno dal 6 settembre, i live dal 25 ottobre). A partire dal palco, che cambierà: "Moltissimo, ma in modo graduale. Il programma deve essere riconoscibile per non disorientare il pubblico. Dopodiché il palco evolverà, lo immagino come un animale che respira".