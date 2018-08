Sinigallia, 14 settembre esce Ciao Cuore

ROMA, 27 AGO - Dal 31 agosto sarà in radio "Ciao Cuore", primo singolo estratto dall'omonimo nuovo progetto di Riccardo Sinigallia, in uscita il 14 settembre per Sugar. "Questa canzone è un invito ad aprire le braccia, la bocca, le orecchie, i polmoni - racconta Riccardo Sinigallia - a mettere in connessione il proprio respiro con tutto quello che ci circonda e vivere lealmente e pienamente il momento. Non è facile". Ciao Cuore arriva, prodotto insieme a Laura Arzilli, arriva a quattro anni di distanza dall'ultimo progetto discografico. Sinigallia lo presenterà dal vivo con un nuovo tour che partirà ad inizio 2019: prime due date annunciate sono il 25 gennaio alla Santeria Social Club di Milano e il 16 febbraio al Monk Club di Roma.