Tiromancino alle Giornate degli Autori

ROMA, 27 AGO - Le Giornate degli Autori, sezione indipendente della 75/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, aprono le porte alla musica e alle immagini di un autore che è ormai un classico della musica italiana: Federico Zampaglione, anima dei Tiromancino. Zampaglione si esibirà in una performance live alla Villa degli Autori l'1 settembre e presenterà in anteprima assoluta il videoclip del nuovo singolo Noi casomai, in radio dal 31 agosto. Il brano anticipa Fino a qui, il nuovo disco della band in uscita 28 settembre (Sony Music Italy), che contiene 4 inediti e le canzoni più significative della band, risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l'occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama musicale italiano. "Questo per me non è un disco. È un insieme di pensieri, emozioni, amori, ricordi, canzoni, amici e tanto altro - racconta Zampaglione -. Le tracce contenute sono come pagine di un lungo diario tenuto negli anni ma che racconta anche l'oggi... Fino a qui".