Per Umbria jazz premio Targa Mei

PERUGIA, 27 AGO - Importante riconoscimento per Umbria Jazz, che ha festeggiato a luglio il suo 45/o anniversario. Si tratta del premio speciale Targa Mei musicletter, riservato quest'anno al "Miglior festival musicale italiano". Il riconoscimento, premio nazionale destinato al giornalismo musicale sul web, giunto alla sesta edizione, è stato ideato dal blogger Luca D'Ambrosio con il supporto del Meeting degli Indipendeni. La consegna delle targhe è in programma sabato presso la sala del Consiglio comunale di Faenza (Ravenna) in occasione del Mei 2018. (ANSA).