Tv, su Fox torna Snowfall

(ANSA) LOS ANGELES, 25 AGO - Il suo cognome è Franklin Saint ma santo non lo è affatto. Sono state le circostanze a trasformare il dolce protagonista di Snowfall in un boss della droga. Ora la sua storia torna in televisione (su Fox dal 26 agosto alle 21) con la seconda stagione della serie tv che racconta la nascita dell'epidemia di crack, nella Los Angeles degli anni Ottanta. John Singleton, il regista afroamericano candidato all'Oscar con Boyz 'N the Hood, continua dunque il suo racconto della "democratizzazione" degli oppiacei avvenuta allora, quando i narcotrafficanti iniziavano a rivolgere la loro attenzione non solo alle élites ricche ma anche ai quartieri poveri, dove potevano trovare clienti meno facoltosi ma molto più numerosi.