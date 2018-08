Mostra Venezia racconta mondo che cambia

ROMA, 25 AGO - Che fare quando il mondo è in fiamme? Prendendo in prestito il titolo del documentario di Roberto Minervini sui rigurgiti del razzismo in America, uno dei tre film italiani in concorso al festival, Venezia 75 (29 agosto - 8 settembre) sembra riflettere, filtrato dallo sguardo d'autore dei cineasti, proprio questo in termini di politica, emergenza migranti, condizione femminile, ambiente. Non solo, il tema del cambiamento è anche al centro del cinema stesso come linguaggio e soprattutto fruizione: un cinema che trova altre strade per farsi vedere, per avvicinare il pubblico (come le nuove piattaforme streaming come Netflix, Amazon) e che il festival accoglie senza le barricate (anacronistiche? corporative?) di Cannes.