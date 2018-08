Acrobazie e gopro,action thriller 'Ride'

MILANO, 25 AGO - L'estetica dei videogame e quella dei video di sport estremi che si trovano online, le telecamere che diventano protagoniste e una provocazione sull'abuso delle tecnologie: c'è tutto questo nell'action thriller 'Ride', diretto da Jacopo Rondinelli, scritto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, che esce nelle sale il 6 settembre. I protagonisti sono Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes), due riders acrobatici che condividono online ogni loro esibizione e un giorno vengono invitati a partecipare a una misteriosa gara di downhill, la corsa in bici giù dalle montagne, con in palio 250.000 dollari. Quella che affronteranno - e lo scopriranno via via e con loro gli spettatori, con cui condividono lo sguardo in soggettiva delle gopro montate sui caschi e sui corpi degli attori - non è una normale gara, ma una corsa estrema per la sopravvivenza, diretta da una sorta di Grande Fratello.