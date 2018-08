Zanna Bianca, storia amicizia e libertà

ROMA, 25 AGO - Un vero e proprio "western all'italiana" con un cane, miglior amico dell'uomo, come protagonista indiscusso; una storia di libertà, coraggio e amicizia, raccontata attraverso immagini potenti, che non hanno bisogno di troppe parole; un film d'animazione per tutte le età dallo stile raffinato e pittorico: conquisterà senza dubbio il cuore di molti "Zanna bianca", il primo adattamento animato del romanzo di Jack London, per la regia di Alexandre Espigares, che arriverà nelle sale il prossimo 11 ottobre. "Ciò che rende Zanna Bianca un classico intramontabile è che persone di ogni cultura e paese riescono ad identificarsi pienamente con il cane lupo protagonista, rivivendo le sue esperienze e le sue emozioni", afferma proprio in occasione della Giornata Mondiale del Cane del 26 agosto il regista, premio Oscar nel 2014 per il Miglior cortometraggio d'animazione con "Mr. Hublot" (film dedicato anch'esso al rapporto tra cane e uomo).