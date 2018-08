A Soundtrack Stars Award giuria rosa

ROMA, 24 AGO - Violante Placido per il cinema e Paola Turci per la musica affiancano quest'anno le giornaliste cinematografiche nella Giuria in arrivo al Lido per la sesta edizione di Soundtrack Stars Award, Premio Collaterale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2018 al via con Venezia75 da mercoledì prossimo, 29 agosto. A loro il compito di valutare la migliore colonna sonora tra i film del Concorso Ufficiale e di consegnare anche i Premi speciali e l'Omaggio alla carriera di quest'edizione. Con Violante e Paola, che torna a Venezia dopo la felice esperienza della sua prima volta in giuria, un anno fa, fanno parte della Giuria guidata da Laura Delli Colli (Presidente dei Giornalisti Cinematografici Sngci): Antonella Nesi (Agenzia Adnkronos), Marina Sanna (Cinematografo.it, La rivista del Cinematografo), Stefania Ulivi (Corriere della Sera), Alessandra Vitali (Repubblica). Con loro Manola Moslehi, voce popolarissima di Radio Italia.