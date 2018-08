Hit parade, Ariana Grande in vetta

ROMA, 24 AGO - Con l'uscita del nuovo album, Sweetener, Ariana Grande si prende la vetta della classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk. Il disco contiene collaborazioni con Missy Elliott, Nicki Minaj e Pharrell Williams. Per il resto, in attesa che il mercato discografico riprende a pieno ritmo dopo la pausa estiva, non sono molte le novità, tranne qualche avvicendamento e la conferma del rap come genere "prenditutto". Al secondo posto, stabile, Capo Plaza con 20, mentre Irama, l'ultimo "re" di Amici, passa dalla prima posizione di una settimana fa alla terza con Plume. Il vincitore delle Nuove Proposte dell'ultimo Festival di Sanremo, Ultimo, risale al quarto posto con Peter Pan, seguito da Carl Brave con Notti Brave e da Drake con Scorpion. Ancora rapper: Sfera Ebbasta è settimo con Rockstar e Gemitaiz con Davide ottavo. Chiudono la top ten il rapper americano ucciso nelle scorso settimane XXXTentacion con ? e Calcutta con Evergreen.