Berlino, si sbircia il castello barocco

BERLINO, 24 AGO - Un'occasione straordinaria sarà offerta ai berlinesi nel fine settimana: dare una sbirciatina a uno dei più grandi cantieri della città, il Berliner Schloss - il castello di Berlino, nuovo di zecca - che si mostrerà al pubblico per il fine settimana, prima di essere di nuovo chiuso per la conclusione dei lavori per poi essere inaugurato nel novembre 2019. La fondazione Humboldt-Forum, incaricata della costruzione dell'edificio, e il curatore del progetto, l'olandese Paul Spies, hanno deciso di lasciare intravedere alla cittadinanza il progetto culturale, che sarà ospitato nel cuore di Mitte, al centro di Berlino. Sabato 25 e domenica 26 sarà possibile passeggiare nel cortile del castello e ammirarne la facciata barocca, realizzata ex novo sul progetto dell'architetto del XVIII secolo Andreas Schuelter. Un progetto architettonico non ha scadenza, spiegò qualche anno fa l'architetto italiano, Franco Stella, incaricato di costruire l'edificio dopo la vittoria del concorso internazionale del 2008.