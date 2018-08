Morto Pennarella,boss 'Un posto al sole'

NAPOLI, 24 AGO - E' morto l'attore Antonio Pennarella, noto al grande pubblico per l'interpretazione del boss Nunzio Vitariello nella soap di RaiTre "Un posto al sole". 58 anni, Pennarella era malato da tempo e per questo motivo gli sceneggiatori avevano sospeso le sue apparizioni nella serie. I funerali si terranno domani alle 11, a Napoli, nella chiesa di Porta San Gennaro. Pennarella aveva lavorato in teatro e nel cinema sin dagli anni Ottanta, partecipando a pellicole di registi di primissimo piano, da "Il sogno della farfalla" di Marco Bellocchio a "I buchi neri" di Pappi Corsicato. Tra le sue ultime partecipazioni quella a "Indivisibili" di Edoardo De Angelis. In tv, oltre a "Un posto al sole", ha lavorato in numerose produzioni tra cui "Il maresciallo Rocca", "La squadra", "Provaci ancora prof", "Capri", "Il tredicesimo apostolo". (ANSA).