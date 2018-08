Guetta, nuovo album esce il 14 settembre

ROMA, 24 AGO - Dopo l'ultimo disco di platino, Listen, uscito 4 anni fa, David Guetta annuncia per il 14 settembre la pubblicazione del settimo album in studio intitolato '7' (What A Music LTD/Parlophone). Il prossimo doppio album vede come sempre la presenza di artisti che primeggiano nelle classifiche internazionali mostrando la loro abilità nel mescolare la dance insieme a vari generi. L'album include già alcune hit come "2U" con Justin Bieber (Doppio disco di platino in Italia), "Flames" con Sia (Disco di platino), "Like I Do" con Martin Garrix e Brooks (Disco d'Oro) e "Don't Leave Me Alone" con Anne-Marie. Tra gli artisti che hanno collaborato tra i vari anche Bebe Rexha, Black Coffee, G-Eazy, J.Balvin, Jason Derulo, Jess Glynne, Lil Uzi Vert, Madison Beer, Nicki Minaj, Stefflon Don, Steve Aoki e Willy William.