Netflix, Cracco a The final table

ROMA, 23 AGO - Il cooking show globale The final table, con Carlo Cracco a rappresentare l'Italia. E una docu-serie sul Campionato Mondiale di Formula 1. In occasione dell'Edinburgh International Television Festival, Netflix annuncia l'arrivo di due nuovi contenuti originali. Competizione culinaria, con chef rinomati da tutto il mondo, The finale table sarà disponibile entro la fine dell'anno, presentato da Andrew Knowlton e dallo scrittore James Beard. Dagli stessi produttori di Masterchef, in gara sono 12 squadre da 2 chef con un paese (e la sua cucina) protagonista ogni puntata e celebrità, critici gastronomici e le più grandi stelle dei fornelli a giudicare. In onda invece nel 2019, la docu-serie sul Campionato Mondiale di Formula 1 2018 è un racconto senza precedenti sulla vita dei piloti e dei team più veloci al mondo. Divisa in 10 parti, la produzione esecutiva della serie è del Premio Oscar James Gay Rees (Senna) e Paul Martin per Box to Box Films. Sophie Todd la sceneggiatrice