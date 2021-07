Comid: vola l'e-commerce

Comid: in 30 anni di attività, l’azienda si è imposta nel settore della distribuzione di macchinari ed accessori per acquedotti, industrie, aziende impiantistiche e privati. Un’azienda specializzata nella fornitura di prodotti destinati alla movimentazione dei fluidi, attiva in Italia e all’estero con spedizioni rapide e precise.

Negli ultimi cinque anni, grazie all’ampliamento dell’organico e all’implementazione di canali web all’avanguardia, l’azienda è riuscita a quadruplicare il proprio fatturato. L’obiettivo principale di Comid è riuscire a fornire al cliente consulenza tecnica, logistica e commerciale creando al contempo una partnership consolidata e duratura, sfruttando i propri mezzi tecnologici, online e offline, al massimo del loro potenziale.

Scopriamo insieme quali sono i prodotti che fornisce, attraverso quali canali di distribuzione è possibile acquistarli ed in quali settori operano aziende ed enti a cui l’azienda offre materiali e consulenza tecnica.

I prodotti e l’e-commerce - Comid si occupa della distribuzione di componenti per impianti energetici e per la movimentazione dei fluidi: elettropompe, tubi e raccordi, serbatoi e autoclavi, motori elettrici e generatori, valvole ed elettrovalvole, dispositivi idraulici, accessori antincendio e per l’irrigazione. Le partnership con aziende leader nel settore permettono a Comid di coniugare l’eccellenza delle forniture ad un prezzo competitivo: tutti gli articoli, infatti, sono conformi alle normative di riferimento e di qualità riconosciuta e certificata in ambito europeo.

Nel 2017 l’azienda ha lanciato il portale Comid.it, e-commerce che con più di 8.000 schede prodotto strutturate nel dettaglio e un numero di ordini di vendita annui in crescita costante costituisce la vetrina ideale per i prodotti. Nel 2020, a riprova dell’efficacia è dell’affidabilità del portale, www.comid.it è stato inserito nella lista dei migliori e-commerce italiani da molteplici osservatori di settore. Il costante lavoro di ottimizzazione dell’esperienza d’acquisto sul sito web, con ordini più semplici, veloci e sicuri, è finalizzato a rendere il portale il canale preferenziale di comunicazione con i clienti nazionali ed internazionali.

Proprio l’e-commerce, infatti, insieme ai magazzini di Guidonia e Torre del Greco, con una superficie totale di oltre 8.000mq, che garantiscono lo stoccaggio di più di 10.000 articoli in pronta consegna, ha permesso a Comid di sviluppare una rete logistica che dall’Italia raggiunge tutti i 5 continenti con soluzioni di delivery pensate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.

I settori di competenza - Grazie all’affidabilità e alle competenze tecniche e logistiche dei propri dipendenti e alla qualità dei prodotti, Comid è riuscita a creare nel tempo partnership consolidate con aziende ed enti operanti in molteplici settori: acquedottistico, industriale, energetico, civile, navale, sicurezza, irrigazione e depurazione acque.

Attraverso la scelta di fornitori che possano garantire più alti standard qualitativi, la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecniche specifiche, la creazione di legami solidi e duraturi con enti pubblici e privati e il potenziamento dei canali web, Comid si propone di migliorare sempre di più l’offerta di servizi di consulenza e di prodotti di qualità, così che l’esperienza d’acquisto possa essere quanto più possibile in linea con le aspettative e le esigenze del cliente.