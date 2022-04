C'è grande attesa per il finale della saga "Il Re"

l volto della minaccia jihadista è finalmente svelato. Bruno è pronto ad affrontarlo, ma la Lombardo lo aspetta al varco. Ultimi due episodi di «Il Re» stasera, 8 aprile, alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now; sempre disponibile on demand su Sky.

Tra la minaccia jihadista dentro il San MIchele e la vera e propria caccia all’uomo che contro di lui è stata intrapresa dalla pm Lombardo, è sempre più a rischio quindi l’impero di Bruno Testori, il direttore al di sopra della legge dei tribunali interpretato da Luca Zingaretti ne «Il Re», il nuovo prison drama targato Sky Original. La serie, diretta da Giuseppe Gagliardi, torna oltre che su Sky Atlantic, in streaming su NOW dalle 21.15 (e disponibili on demand).

La serie, in otto episodi, è prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside. Il soggetto di serie de «Il Re» è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Massimo Reale, Davide Serino. La sceneggiatura è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino.

Accanto a Luca Zingaretti nel ruolo del direttore Bruno Testori, Isabella Ragonese (Lei mi parla ancora, Rocco Schiavone, Il padre d’Italia) nei panni di un’agente della polizia carceraria del San Michele, Anna Bonaiuto (Loro, Napoli velata, Mio fratello è figlio unico), che interpreta il pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, Barbora Bobulova (Scialla!, Cuori puri, Cuore sacro), che nella serie sarà l’ex moglie del personaggio interpretato da Zingaretti, e Giorgio Colangeli (Il divo, Speravo de morì prima, Un posto sicuro) nei panni di Iaccarino, comandante della prigione e grande amico di Bruno Testori.