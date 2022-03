L’umorismo nero di «After Life» con Ricky Gervais

Tony non si è mai rimesso dalla morte di sua moglie e passa la vita a sfogliare le immagini della felicità perduta. Beve molto, è depresso fino al suicidio e ha messo da parte ogni sforzo di tolleranza sociale, vomitando bile su chiunque provi ad aiutarlo. I bersagli preferiti sono i colleghi della gazzetta locale, un free press redatto da una galleria di freaks scriteriati e buoni a nulla. Tre stagioni dopo, Tony è ancora inconsolabile ma ha definitivamente deciso di vivere. È lo sguardo «affamato» del suo cane a trattenerlo dalla parte della vita. Se la maggior parte del tempo cammina a marcia indietro, preferendo rifugiarsi nei ricordi e nella misantropia, qualche mattina una timida luce entra col sole e l’odioso Tony cede il passo alla brava persona che non ha mai smesso di essere nella collera e nelle tappe più oscure del dolore. Dopo la «stagione» dello shock e della negazione, dopo quella della rabbia e della depressione, Tony finalmente spera. Non per lui ma per gli altri. Ha compreso che le sue azioni possono avere effetti positivi sul mondo, che è sufficiente essere più gentili e dire sempre la verità, soprattutto ai «primi appuntamenti».

Creata e interpretata da Ricky Gervais, comico britannico dal cinismo mordace, After Life riassume bene l’alfa e l’omega del suo umorismo corrosivo. Il lutto al centro del racconto sembra un pretesto per dispiegare la portata illimitata delle sue battute che colpiscono i suoi interlocutori con la precisione letale di un cecchino. La morte è un pozzo profondo per la commedia (nera) ma la serie in onda su Netflix ha una sensibilità latente che prende il ritmo di un dramma, riflettendo dopotutto su quello che facciamo con la vita.