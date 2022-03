«The Gilded Age», vizi e virtù borghesi negli Usa di fine ‘800

Un nuovo period drama firmato Julian Fellowes con Christine Baranski, Cynthia Nixon, Carrie Coon e Louisa Jacobson andrà in onda da oggi su Sky. Si tratta di The Gilded Age, disponibile on demand e in streaming (su Now). Il prodotto è targato HBO ed è stato rilasciato il trailer ufficiale.

La «Gilded Age» della storia americana è un periodo di grandi cambiamenti a livello economico, sociale e produttivo ma anche di crescente conflittualità tra vecchi e nuovi ricchi, all’alba della modernità. A firmare la serie, già rinnovata per una seconda stagione, una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume: sir Julian Fellowes, che dopo aver tratteggiato vizi e virtù della nobiltà inglese dei primi del ‘900 prima (Downton Abbey) e della prima metà dell’’800 poi (Belgravia), ci trasporta nell’età dorata americana di fine diciannovesimo secolo, al centro del conflitto tra tradizione e modernità, con la nuova borghesia sempre più alla ribalta anche grazie all’avanzare delle conquiste tecnologiche che segnarono quegli anni.

Se la tradizione è incarnata dall’intransigente e orgogliosa ereditiera Agnes van Rhijn interpretata da Christine Baranski (The Good Wife), spalleggiata dalla sorella Ada Brook, interpretata da Cynthia Nixon (Sex & the City, And Just Like That…), la modernità ha le appariscenti sembianze della ricchissima coppia borghese interpretata da Morgan Spector (Il complotto contro l’America) e Carrie Coon (The Leftovers), trasferitasi in un nuovissimo e sfarzoso palazzo a pochi metri dalla storica dimora delle due sorelle. Nel mezzo la protagonista, interpretata da Louisa Jacobson Gummer: Marion Brook, la malcapitata nipote di Agnes e Ada che si ritroverà suo malgrado, insieme all’aspirante scrittrice Peggy Scott (Denée Benton), nel mezzo di una contesa tra le zie e i nuovi, rampanti vicini.