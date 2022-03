Giornata dell’acqua: Raznovich a «Kilimangiaro» apre la maratona televisiva

Nuovo appuntamento, oggi 20 marzo alle 17.15 su Rai 3, con il «Kilimangiaro», condotto da Camila Raznovich, che in compagnia dei suoi ospiti racconterà il mondo attraverso la lente del Viaggio. Con Mario Tozzi, grande attenzione sarà riservata alle emergenze climatiche e ambientali. Numerosi i documentari, anche di produzione Rai, per un giro del mondo tra avventure, storia, meraviglie della natura e delle arti dell’uomo. Questa domenica Camila Raznovich, per la «Giornata mondiale d’acqua» del 22 marzo, ospita il direttore dell’Istituto di Scienze Polari del CNR e professore ordinario dell’Università Cà Foscari Venezia, Carlo Barbante e il botanico Stefano Mancuso.

l 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua, sinonimo di vita. Istituita nel 1992 dalle Nazione Unite a seguito delle risoluzioni del Summit della Terra di Rio, la ricorrenza è un invito a riflettere sul valore di questa preziosa risorsa. Tutelarla e usarla in modo responsabile è il primo passo per garantire la salute di tutto il pianeta. L’obiettivo è sensibilizzare a tutto tondo sull’importanza di questo oro blu e sulla necessità di ridurne gli sprechi. La Rai, da sempre attenta alle tematiche riservate alla salvaguardia dell’ambiente, anche quest’anno parteciperà attivamente con una programmazione dedicata, con iniziative televisive, radiofoniche e digital. La lunga staffetta si aprirà come detto oggi alle 16.30 al «Kilimangiaro». Il geologo Mario Tozzi parlerà dei paesaggi «disegnati» dall’acqua.

Il giorno dell’anniversario, il 22 marzo, il primo approfondimento sarà su Rai1 all’interno di «Uno Mattina», in onda dalle 6.45.