Quella «scatenata dozzina»: la family comedy americana contro tutti i preconcetti

Una storia «che vuole rivolgersi a tutte le tipologie di famiglia». Lo dice nell’incontro del cast con la stampa internazionale in streaming, Gabrielle Union, protagonista con Zach Braff della family comedy «Un’altra scatenata dozzina» di Gail Lerner, in arrivo in esclusiva dal oggi su Disney+. Il film rilegge in chiave contemporanea di famiglia allargata e multietnica, formata da due genitori, 9 figli (di cui cinque da precedenti nozze) e un nipote, con tanto di scene che attaccano in maniera velata anche i preconcetti razziali ancora presenti nella società Usa, il romanzo semi autobiografico Sconto comitive scritto nel 1948 da Frank B. Gilbreth Jr. e Ernestine Gilbreth Carey due dei dodici figli degli ingegneri e saggisti Frank Bunker Gilbreth e Lillian Moller Gilbreth. Una nuova versione, dopo gli adattamenti del 1950, Dodici lo chiamano papà di Walter Lang con Clifton Webb e Una scatenata dozzina (2003) di Shawn Levy (qui produttore esecutivo) con Steve Martin (più un sequel del 2005), che arriva in giorni nei quali la Disney è nel piano della bufera su temi come il rispetto della diversità e dell’inclusione.

Tutto nasce dalla posizione giudicata troppo morbida voluta del ceo Disney Bob Chapek verso la legge ribattezzata Don't say gay della Florida, che proibisce agli insegnanti delle scuole elementari di affrontare temi di orientamento sessuale e identità di genere nelle classi dal primo al terzo anno. La Disney ha bloccato le donazioni politiche in Florida. Una scelta considerata tardiva da molti, Gabrielle Union compresa.